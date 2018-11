Viernheim.Nach dem überraschenden, aber verdienten Sieg gegen die SG Heidelberg-Kichheim II will die BG Viernheim-Weinheim am morgigen Sonntag nachlegen und gegen ein weiteres Heidelberger Team den Sieg einfahren. Die Herren treten um 16.30 Uhr beim Heidelberger TV an, die nach ihrem Abstieg vor zwei Jahren wieder in die Oberliga zurückgekehrt sind. Für BG-Coach Robin Zimmermann ist wichtig, dass sein Team die Energie in dieses Lokalderby überträgt. Die „Sharks“ blicken optimistisch auf die Partie.

Alle übrigen BG-Mannschaften sind ebenfalls auswärts gefordert. Den Auftakt macht heute um 10 Uhr die Oberliga-U16 beim Karlsruher PSK. Die U10 spielt zur gleichen Zeit beim TSV Wieblingen. Um 14 Uhr tritt die U14-1 in Kirchheim in der Jugendoberliga gegen die „LeiKis“ an, das Kooperationsteam aus Leimen und Heidelberg-Kirchheim. Die Damen des TSV Amicitia spielen um 15 Uhr in Buchen. Die Herren 4 müssen um 15.45 Uhr in Wieblingen ran. Den Samstag beschließen um 18 Uhr die Herren 3, wiederum in Kirchheim. Am Sonntag spielt die U12-1 direkt vor den Herren 1 beim Heidelberger TV. Beim USC Heidelberg laufen um 18 Uhr die Herren 2 zum Landesliga-Duell gegen den USC III auf. Der gleiche Gegner erwartet um 20 Uhr die U18 in der Jugendoberliga. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018