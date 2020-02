Auswahl des Kosovo

Blerina Rexhepi nimmt zurzeit an einem Lehrgang in Italien teil. © usler

Viernheim.Blerina Rexhepi, Fußballerin des TSV Amicitia Viernheim, ist in dieser Woche bei einem Sichtungsturnier der U19-Nationalmannschaft des Kosovo. Der Lehrgang findet in Italien statt. „Für uns ist die Einladung von Blerina zur kosovarischen U19-Nationalmannschaft eine weitere Anerkennung unserer kontinuierlichen Arbeit“, freut sich Frank Schenkel, verantwortlich für den Frauen- und Mädchenfußball in Viernheim, über die Nominierung fürs Nationalteam.

Blerina Rexhepi ist Jahrgang 2000 und spielt – mit Unterbrechungen – seit der U9 beim TSV Amicitia. Rexhepi entwickelte sich in Viernheim bei den Mädchen hervorragend und wechselte 2013 zur TSG Weinheim. Dort war sie zusammen mit ihrem Bruder in einem Jungenteam aktiv. 2016 kam Rexhepi zurück nach Viernheim, um bei den Frauen des TSV Amicitia in der Verbandsliga zu spielen. Durch eine Knieverletzung musste die ehrgeizige Spielerin lange pausieren. Nach der Pause startete sie durch und steht derzeit im Oberligakader von Patrick Kloskalla und Markus Rohr. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020