Viernheim.Glück im Unglück hatte ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aus Viernheim bei einem Verkehrsunfall am Karsamstag, 31. März, um 16.34 Uhr in Höhe der Rathausstraße 63. Ein 18 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem Opel Corsa von einem Parkplatz auf die Rathausstraße einbiegen. Dabei übersah sie – nach Polizeiangaben – das Motorrad, es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige stürzte und verletzte sich an der Hand. Er wurde im Viernheimer Krankenhaus behandelt. Zum Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. Lozu /