Eine Bewohnerin des Hauses machte sich Sorgen um ihre Sicherheit und die ihrer Familie. "Ich mag meinen Sohn im Moment nicht allein lassen, ich habe Angst. Mein Auto ist vor kurzem schon einmal beschädigt worden", sagte die Frau, die seit drei Jahren in der ruhigen Wohnstraße lebt.

Autobrände auch in Darmstadt

Auch in Darmstadt kam es zu Autobränden, die Ermittler gehen bei zwei Fällen von Brandstiftung aus. Zudem wurde ein weiteres Auto beschädigt, der Sachschaden wurde auf rund 61 000 Euro geschätzt.

Ob sich hier die Ermittlungen in Richtung Brandserie entwickeln könnten, war zunächst noch unklar. In den vergangenen Wochen sei es lediglich in der Darmstädter Innenstadt zu einem Autobrand gekommen. Warum das Fahrzeug Ende Januar in Flammen aufgegangen war, war am Mittwoch noch ungeklärt. In Dreieich war Ende Februar das Auto eines AfD-Politikers angezündet worden. Ein Täter sei noch nicht gefasst, es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/70 60 bei der Polizei zu melden.