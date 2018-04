Anzeige

Viernheim.Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben am Montagmorgen an mehreren Stellen in Viernheim Verkehrskontrollen durchgeführt und Bußgelder verhängt. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, lag der Fokus der Ordnungshüter auf der Geschwindigkeitsmessung. Aber auch andere Verkehrsverstöße sind gleich mitgeahndet worden.

So fuhr ein 40 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit dem Handy am Ohr in die Kontrollstelle Robert-Bosch-Straße. Für das Telefonieren waren gleich 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg fällig. Mit den Worten „. . . heute ist wirklich nicht mein Tag“, erzählte der Mann weiter, dass er kurz zuvor von einem Standblitzer erfasst worden war. Fast alle Fahrer der 26 gemessenen Fahrzeuge hielten sich an die jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Eine Autofahrerin war in der 30er-Zone im Bereich der Friedrich-Fröbel-Schule mit 40 km/h zu schnell unterwegs. Sie musst ein Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro bezahlen. Lozu / Pol