Autogenes Training bei der VHS

viernheim.Die Volkshochschule (VHS) bietet einen Anfängerkurs für Autogenes Training an. Das Autogene Training, das durch den Berliner Psychiater L. H. Schulz aus den Erfahrungen seiner klinischen Tätigkeit entwickelt wurde, ist eine Methode der Selbstentspannung. Mit ihr können die Übenden lernen, durch Einflussnahme auf das vegetative Nervensystem Abstand zum Alltagsstress zu gewinnen und Emotionen abzubauen, um dadurch Ruhe, Erholung und natürlichen Schlaf zu finden.

Die weiterführenden Organübungen des Autogenen Trainings dienen der Beherrschung der vegetativ ausgelösten Organstörungen, zum Beispiel von Herz, Kreislauf, Atmung sowie der Verdauungsorgane. Seelische Belastungen wie Ängste, Konzentrations- und Lernschwäche sowie reaktive Verstimmungszustände können weitgehend positiv beeinflusst werden.

Der Kurs startet am 25. Januar um 19 Uhr im Gymnastikraum des Bürgerhauses, Kreuzstraße 2-4. Er findet an zehn Terminen jeweils von 19 bis 20 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro, die Leitung übernimmt Claus Schmitt. Teilnehmer sollten bequeme warme Kleidung tragen, eine Decke dabeihaben und, wenn vorhanden, eine Gymnastikmatte mitbringen. Anmeldungen nimmt die VHS ab sofort in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus an. Die Anmeldung ist auch online möglich unter vhs.viernheim.de oder unter der Nummer 06204/98 84 02 auch telefonisch. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019