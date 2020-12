Automaten aufgebrochen

Viernheim.Unbekannte haben am Sonntag und am frühen Montagmorgen zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das erste beschädigte Gerät entdeckten Zeugen nach Angaben der Polizei am Sonntag kurz nach 19 Uhr in der Industriestraße, nahe dem Waldschwimmbad. Nach bisherigen Erkenntnissen verwendeten die Täter Werkzeuge und stahlen Geld und Zigaretten. Wie hoch der genaue Schaden ist, steht nach Angaben der Beamten noch nicht abschließend fest.

Brecheisen verwendet

Am Montagvormittag meldete sich dann ein Zeuge, der gegen 2.30 Uhr zwei Männer beobachtet hatte, die einen Automaten am Heinrich-Lanz-Ring aufbrachen. Einer der Täter soll ein rotes Brecheisen verwendet haben. Eine Beschreibung des Duos war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Flüchtigen das Gehäuse aufgebrochen, waren aber nicht an Geld oder Tabakprodukte gekommen. Die Ermittler der Polizei in Viernheim vermuten einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und suchen weitere Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06204/937 70 entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.12.2020