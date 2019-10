Autorin gibt Figuren eine Stimme

Viernheim.„Damit ist kein Mann gemeint“, macht Ingrid Noll gleich am Anfang klar und muss dabei ein wenig schmunzeln, „es geht um einen echten Schatz, aus Gold“. Auf Einladung der Stadtbücherei und der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ liest die bekannte Autorin in der Kulturscheune aus ihrem aktuellen Buch „Goldschatz“.

Ingrid Noll wurde mit Kriminalromanen bekannt und berühmt. Anfang der 90er Jahre begann mit „Der Hahn ist tot“ ihre Karriere, damals war sie erstmals zu einer Lesung in Viernheim. Und obwohl die 84-Jährige nur einen Katzensprung entfernt in Weinheim wohnt, ist es rund 28 Jahre später erst das dritte Mal, dass Viernheimer zuhören, wie die Schriftstellerin ihre Geschichte vorträgt und ihren Figuren eine Stimme gibt. „Goldschatz“ ist weniger kriminalistisch, sondern eher konsum- und gesellschaftskritisch.

Im Mittelpunkt steht Trixi, eine Studentin. „Da können Sie schon mal sehen, dass es nicht um mich geht“, merkt Ingrid Noll lachend, mit dem Verweis auf ihr Alter, an. Die Studentin und ihre Freunde gründen im geerbten Bauernhaus eine Wohngemeinschaft. „Gegenstrom“ nennen sie sich, wollen sich dem Konsum verweigern. Als Trixi und Freundin Saskia Goldtaler im Gerümpel der Scheune finden, erliegen sie der Verlockung des plötzlichen Reichtums. Die Zuhörer schmunzeln, wenn in der Geschichte der lokale Bezug erwähnt wird. Da erzählt Ingrid Noll vom Einkaufsbummel der neureichen Studentinnen auf den Planken in Mannheim, dem Bäcker in Leutershausen oder der Straßenbahn, der OEG.

Schluchzende Trixi

Die Schriftstellerin setzt beim Vorlesen auch erfahren ihre Stimme ein, in einem Moment ist sie die schluchzende Trixi, im anderen die euphorische Saskia. Sie stimmt sogar „Mein kleiner grüner Kaktus“ an, als es um die Comedian Harmonists geht. Und sie schildert so bildhaft, dass sich die Zuschauer in die jeweilige Szene einfinden können. Mit wenigen Worten kann Ingrid Noll Zimmereinrichtung, Situationen, Gefühle und Atmosphäre beschreiben.

Die Zuhörer schüttelt es richtig, als sie das Versteck der Goldtaler beschreibt: unter gelblich verfärbten Zuckerwürfeln mit Fliegenschiss. Das Publikum hört aufmerksam bei diesem Showdown zu, in dem die Hauptfigur in eine mehr als brenzlige Situation gerät. Abrupt, mitten in der Passage, stoppt Ingrid Noll und endet mit verschmitztem Lächeln: „Das müssen Sie schon allein fertig lesen!“

Für den Einblick in ihr aktuelles Werk bekommt die Autorin natürlich großen Beifall, vor allem auch für den persönlichen Einblick in ihr Leben. Die 84-Jährige erzählt, dass sie an einem neuen Roman arbeite. „Es geht um Mord und Totschlag“, verrät sie. Zunächst erscheint im Frühjahr 2020 eine Sammlung von Geschichten. Ingrid Noll bedauert, dass allgemein weniger gelesen werde. Sie erlebe das selbst bei ihren Kindern und Enkelkindern.

Der sympathischen Schriftstellerin ist das aber egal: „Zu Weihnachten und zum Geburtstag gibt es ein Buch als Geschenk, ob sie wollen oder nicht!“

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.11.2019