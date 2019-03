Autos fahren nun im Kreis

Viernheim.Der Kreisverkehr an der Friedrich-Ebert-Straße bei der Einmündung der August-Bebel-Straße und der Wiesenstraße nimmt Gestalt an. Am morgigen Freitag sollen die Arbeiten beendet werden, wie Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung sagt. Dann werden auch die aufgestellten rot-weißen Absperrbaken verschwinden. Schon jetzt, vor Vollendung der Arbeiten, läuft die Verkehrsführung im Kreis. Der provisorische Kreisverkehr soll die Ampelanlage an dieser Stelle ersetzen.

Vor dem Beginn der Arbeiten musste die beauftragte Fachfirma mehrere Wochen auf passendes Wetter warten, denn zu nass und kalt durfte es nicht sein. Die Kosten des Provisoriums belaufen sich auf rund 50 000 Euro. Dagegen würde ein regulär angelegter Kreisverkehr nach Berechnungen von 2008 mindestens 800 000 Euro kosten. „Wahrscheinlich wäre es heute noch teurer“, so Miller.

Nun will die Stadt zunächst Erfahrungen mit der neuen Verkehrsführung sammeln, bevor über die Einrichtung einer permanenten Lösung entschieden werden soll. Unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club hatte den Kreisel an dieser Stelle immer wieder gefordert, um die Sicherheit für Radfahrer beim Überqueren der unübersichtlichen Kreuzung zu erhöhen. Zu oft sei es zu brenzligen Situationen gekommen. gna

