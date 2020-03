Autowerkstatt unterstützt Helfer

Viernheim.Thomas Walter ist Inhaber einer kleinen Autowerkstatt und hat sich im Zusammenhang mit der Corona-Krise ein besonderes Angebot überlegt. „Wir möchten all denen helfen, die gerade unseren Dank und unsere Unterstützung besonders benötigen, weil sie unsere Lebensmittelversorgungen sichern und das Gesundheitssystem am Laufen halten.“ Deswegen reparieren die drei Mitarbeiter der Werkstatt in der Werner-von-Siemens-Straße alle Fahrzeuge von Krankenschwestern, Pflegepersonal, Ärzten und Mitarbeitern in Supermärkten „zum „Selbstkostenpreis“, wie Walter sagt. Das bedeute, dass nur die anfallenden Materialkosten sowie 20 Euro Stundenverrechnungssatz (üblich sind laut Walter 85 Euro) gezahlt werden müssen. Walter hat nach eigenen Angaben bereits mehrere Anfragen und erste Aufträge erhalten. Das Angebot gilt bis 30. Juni 2020. Terminvereinbarungen sind unter Telefon 06204/83 61, per Fax an 06204/67 876, sowie per E-Mail an walters-autowerkstatt@t-online.de möglich. JR

