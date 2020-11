AvH ist jetzt „Digitale Schule“

Viernheim.Die Alexander-von-Humboldt-Schule darf sich künftig „Digitale Schule“ nennen. Bei einer Online-Versammlung verlieh Staatssekretär Manuel Lösel den Titel nun an insgesamt 19 Schulen. Voraussetzung dafür war, dass die Einrichtungen in den fünf Modulen „Pädagogik und Lernkulturen“, Qualifizierung der Lehrkräfte“, „Regionale Vernetzung“, „Konzept und Verstetigung“ sowie „Technik und Ausstattung“ bestimmte Kriterien erfüllen. Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär.

An der AvH sind laut einer Pressemitteilung alle zehn Klassenräume, die im Containergebäude untergebracht sind, mit digitalen „Whiteboards“ ausgestattet. Diese Geräte funktionieren in etwa wie eine multifunktionale Tafel. Darauf können zum Beispiel Videos im Fremdsprachenunterricht oder grafische Animationen im Mathematikunterricht gezeigt werden. Alle Klassenräume, auch die im Hauptgebäude, besitzen zudem einen LAN-Anschluss.

Mithilfe eines Laptop- und Beamer-Koffers können so digitale Medien genutzt werden. Daneben haben Lehrer die Möglichkeit, sich von zuhause aus zum Unterricht zuzuschalten. In allen elf naturwissenschaftlichen Räumen stehen außerdem dauerhaft Beamer und Laptops zur Verfügung. Des Weiteren gibt es vier Informatikräume mit jeweils etwa 25 Computern. Als digitale Plattform nutzt die AvH das Programm MS Teams. Hier können Lehrer Informationen anbieten und Aufgaben stellen, Schüler können Fragen an Lehrkräfte richten. Sollte es erneut zu einer Schließung der Schulen oder einzelner Klassen kommen, sieht sich die Schule somit gut auf ein „Homeschooling“ vorbereitet.

Oberstufenschüler des Gymnasialzweigs sowie Mittelstufenklassen des Real- und Hauptschulzweiges wird ein Informatik-Kurs angeboten. Daneben können die Schüler noch freiwillig an weiteren digitalen Angeboten teilnehmen. Ein Beispiel dafür ist das ECDL-Zertifikat (European Cerfication of Digital Literacy), eine Art „Computerführerschein“. Der Kurs, den die Schule dafür anbietet, ist kostenlos, nur für die Prüfung einer externen Institution müssen die Schüler bezahlen.

In der Mittel- und Oberstufe bietet die AvH Robotik-AGs an. Diese bestehen teils bereits seit zehn Jahren. Daneben können die Schüler an der „European Code-Week“ oder einer Energie-AG teilnehmen. Die Möglichkeit zum 3D-Druck wird fächerübergreifend genutzt, zum Beispiel auch, um Kunst herzustellen.

Bei der Berufsorientierung arbeitet die AvH mit regionalen Partnern wie dem Förderband Viernheim, der Agentur für Arbeit, der IHK und der Handwerkskammer zusammen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020