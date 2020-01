AvH lädt Eltern und Schüler ein

Viernheim.Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Alexander-von-Humboldt-Schule am Samstag, 18. Januar, 9.30 bis 12.30 Uhr, die Familien der Viertklässler in ihre Räume ein. Nachdem die Kinder bereits tags zuvor mit ihren Klassenlehrern die Stufen fünf bis sieben in ihren Unterrichtsräumen besucht haben, können sie und andere interessierte Gäste sich am Samstag über die Konzeption, die Unterrichtsangebote, den Ganztagsbereich und alle anderen Projekte der Europaschule informieren.

Zwischen 10 und 12 Uhr laden Oberstufenleiterin und Fachlehrer interessierte Schüler der zehnten Klassen, die in Zukunft die gymnasiale Oberstufe besuchen möchten, zu Informationsgesprächen in die Mensa der AvH ein. Dann können auch Fragen an Oberstufenschüler gestellt werden. Für jüngere Geschwisterkinder gibt es eine Kinderbetreuung, und der Förderverein kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.01.2020