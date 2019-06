AWO bringt Jung und Alt in Bewegung

Viernheim.. Die Kindertagesstätte Kirschenstraße der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat als Familienzentrum deutlich an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile sind dort auch Jugendliche und Erwachsene in verschiedene Projekte eingebunden. Deshalb musste die Einrichtung in diesem Jahr das Sommerfest auch in den Familiensportpark West verlegen, das eigene Gelände war für die große Zahl an Gästen einfach nicht mehr ausreichend. Weil auch das Wetter mitspielte, herrschte den gesamten Nachmittag über beste Stimmung unter den Besuchern.

Und auch der Leiter der Kindertagesstätte, Thomas Sebert, zeigte sich rundum zufrieden: „Es musste im Vorfeld sehr viel vorbereitet werden. Deshalb ist es umso schöner, dass sich die Arbeit der zahlreichen Helfer ausgezahlt hat. Hierfür gilt es, ebenso Dank zu sagen wie an die Vereine für ihre Mitarbeit und Unterstützung. Allen voran die SG Viernheim, die uns nicht nur das Gelände überlassen hat, sondern auch einige Gerätschaften.“

Zielsicherheit gefragt

Unter dem Motto „Familienzentrum bewegt“ boten die Organisatoren ein buntes Programm, an dem Jung und Alt ihre Freude hatten. So lockte die Hüpfburg der Sparkasse Starkenburg zahlreiche Kinder an. Daneben stand eine große Fußball-Dartscheibe. Beim Dreiradslalom und beim Schubkarrenrennen waren Muskelkraft gefragt, während beim Dosenwerfen Zielsicherheit benötigt wurde. Darüber hinaus konnten die Besucher an Bastelaktivitäten teilnehmen oder eine Buttonmaschine bedienen. An einem Fotostand konnten sich die Teilnehmer in lustigen Kostümen fotografieren lassen und so für bleibende Erinnerungen sorgen.

Den Auftakt im Programm bildete die Verabschiedung der 25 Vorschulkinder des Familienzentrums Kirschenstraße. Unter der Leitung von Petra Mootz trug der Nachwuchs ein selbst getextetes Lied unter dem Titel „Sport ist lustig, Sport macht Spaß“ vor.

Der Viernheimer Turnverein war durch seine Kindersportschule (KISS) mit einem Bewegungsparcours vertreten. Der Nachwuchs des Tanzsportclubs Rot-Weiss zeigte mit mehreren Gruppen, was man schon in kurzer Zeit lernen kann, und der Stemm- und Ringclub schickte seine Talente bei einer Trainingseinheit und Freundschaftskämpfen auf die Matte. Natürlich gab es auch Informationen zu den aktuellen und kommenden Angeboten des Familienzentrums, zu Vortragsabenden, dem Familien-Kulturprogramm, zum Vater-Kind-Wochenende und weiteren Kursen.

Auch für Speisen und Getränke war bestens gesorgt. Neben Kaffee und von den Eltern gespendeten Kuchen gab es deftige Spezialitäten vom Grill und Pommes frites. An den verschiedenen Getränkeständen konnten Sportler und Gäste ihren Durst stillen. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.06.2019