AWO wird Träger der neuen Kita

Viernheim.Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wird Träger der künftigen Kindertagesstätte auf dem Gelände des TSV Amicitia. Das teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Wegen des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen hat die Stadtverordnetenversammlung Ende Mai vergangenen Jahres den Neubau beschlossen. Ein halbes Jahr zuvor war die Kita „Entdeckerland“ am Bannholzgraben eröffnet worden.

Nach deren Plänen soll nun die neue Tagesstätte an der Lorscher Straße gebaut werden. Die Einweihung ist bereits zum 1. November 2020 vorgesehen. Die Einrichtung soll fünf Gruppen mit insgesamt 125 Kindern aufnehmen. Neben zwei städtischen Kindergärten befinden sich in Viernheim aktuell zwölf weitere Betreuungseinrichtungen und ein Waldkindergarten in kirchlicher und freier Trägerschaft.

Mit der Trägerschaft für die neue Betreuungseinrichtung hat der Magistrat nun den Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt beauftragt. „Auf Basis des guten Einvernehmens mit den Trägern von Kindertagesstätten in Viernheim konnte ich dem Magistrat die Übernahme der Trägerschaft der neuen Kita durch die AWO empfehlen. Wir verfügen in unserer Stadt über eine Vielzahl von Einrichtungen, die sehr gute Arbeit leisten“, betont Bürgermeister Matthias Baaß. Das Bistum Mainz als Eigentümer des Geländes an der Lorscher Straße und die Gremien der katholischen Kirche hatten der Stadtverwaltung zufolge bereits im vergangenen Jahr dem Vorhaben zugestimmt.

Beginn in den siebziger Jahren

Die AWO blickt laut Stadt auf eine lange Tradition in der Kinderbetreuung in Viernheim zurück und habe sich seit vielen Jahren als „verlässlicher und kompetenter Partner“ erwiesen. Die ersten kommunalen Kindergärten, Kindertagesstätten, Schülerhorte und Kinderkrippen in Viernheim seien alle in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt betrieben worden. Den Beginn machte der Kindergarten in der Pirmasenser Straße, noch in den 70er Jahren übergab die Stadt Viernheim die Trägerschaft für zwei weitere große Kitas und Schülerhorte an die AWO: den Kindergarten mit Hort am Kapellenberg und den Kindergarten in der Kirschenstraße. Hinzu kam das 1993 in eigener Regie erbaute „Kinderdörfel“ in der Kurt-Schumacher-Allee sowie 2002 der Waldkindergarten. Seit 2018 ist die Kindertagesstätte Kirschenstraße vom Land als Familienzentrum anerkannt und wird entsprechend gefördert.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns der Magistrat mit der Beauftragung der Trägerschaft entgegenbringt“, sagt Jutta Schmiddem, Erste Vorsitzende des Ortsvereins Viernheim. Die AWO sehe es als selbstverständlich an, die Stadt bei den „gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen“ zu unterstützen. Der Ortsverein werde nun in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung ein Konzept für die neue Einrichtung erarbeiten, das sich nach den Bedürfnissen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen richte.

Laut dem Vorsitzenden des Kindergartenausschusses, Tom Tarchanow, verfügt der Viernheimer AWO-Ortsverein mit internationalem Kindergarten, Familienzentrum, Waldkindergarten sowie Familiengruppen über „vielseitige Erfahrungen und ein großes Netzwerk mit anderen Institutionen und Gruppierungen, die viele Synergieeffekte bewirken werden“. red

