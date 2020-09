B-Junioren starten in Verbandsliga

Viernheim.Mit einer unglücklichen Punkteteilung und einem überraschenden Sieg sind die Junioren der TSV-Amicitia-Fußballer in die neue Saison gestartet. Die A1-Junioren hatten zum Auftakt der Verbandsliga-Runde den VfR Mannheim zu Gast. Viernheim legte ordentlich los und markierte schon in der zweiten Minute den Führungstreffer durch Luca Träger.

Erst kurz vor der Pause, nach Chancen auf beiden Seiten, fiel das 2:0, erneut durch Luca Träger. Nach Wiederanpfiff nutzte der VfR seine erste Chance und verkürzte auf 2:1. Die Mannheimer setzten nun voll auf Offensive, die TSV-Amicitia-Spieler verlegten sich aufs Verteidigen. In der 90. Spielminute, kurz vor dem Abpfiff, mussten sie noch den 2:2-Ausgleich hinnehmen.

Die personell geschwächten C-Junioren hatten mit der SG Heidelberg-Kirchheim einen starken Gegner zu Gast. Durch enormen Kampfgeist hielten die Blau-Grünen dagegen und wurden kurz vor der Pause belohnt. Einen Freistoß von der Strafraumgrenze schoss Yasin Faraj direkt in den Winkel zum 1:0. Nach dem Wechsel erhöhte der gleiche Torschütze auf 2:0, diesmal verwandelte er einen Foulelfmeter. Der TSV Amicitia hielt weiterhin dagegen, unterband jegliche Kirchheimer Offensivbemühungen und wurde sogar mit dem Treffer zum 3:0-Endstand belohnt.

An diesem Samstag sind erstmals alle Mannschaften der Fußballjunioren im Spielbetrieb aktiv. Im Waldstadion spielen um 11.30 Uhr die E1-Junioren (gegen SKV Sandhofen) und die E3-Junioren (gegen TSG 91/09 Lützelsachsen 2). An der Lorscher Straße empfangen die D1-Junioren um 13.45 Uhr die TSG 1862/09 Weinheim. Auswärts am Ball sind die E4-Junioren (9.30 Uhr bei DJK Feudenheim 3) und die E2-Junioren (11 Uhr beim SV Schriesheim).

Die B-Junioren starten nach dem Aufstieg bei der SpVgg Neckarelz in das Abenteuer Verbandsliga, Spielbeginn ist dort um 12 Uhr. Keine so weite Anreise haben die C-Junioren, die um 12.45 Uhr bei der TSG 91/09 Lützelsachsen auflaufen. Die D2-Junioren treten um 13.45 Uhr beim SC 1910 Käfertal 2 an. Die A1-Junioren bestreiten ihr zweites Rundenspiel beim VfL Kurpfalz Neckarau (15 Uhr), während die A2 um 16.30 Uhr beim ASV Feudenheim in die Liga startet. su

