Baaß bietet Gespräch an

Viernheim.Mit Blick auf die Verlängerung des Teil-Lockdowns und den damit verbundenen stärkeren Kontaktbeschränkungen bietet Bürgermeister Matthias Baaß am Samstag, 28. November, eine Telefonsprechstunde an. Von 14 Uhr bis 16 Uhr steht der Verwaltungschef den Bürgern für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus informiert Baaß die Viernheimer in einem Video über die Corona-Verordnung und Aktivitäten der Stadt in der Zeit von Adventsbeginn bis Weihnachten. Das Video ist auf der Internetseite viernheim.de veröffentlicht.

Die Stadt weist in ihrer Presseerklärung auf die vom 1. bis 20. Dezember gültige Verordnung hin. Demnach dürfen nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten in der Öffentlichkeit zusammentreffen. Dazugehörige Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Die gleiche Kontaktbeschränkung wird für den privaten Bereich empfohlen. In der Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar dürfen sich zehn Personen, ohne Begrenzung der Hausstände, treffen. Restaurants bleiben bis Jahresende geschlossen, zulässig sind die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränken. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020