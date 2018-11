Baaß: „Wir zuerst“ führt ins Verderben

Viernheim.Am 11. November 2018 jährte sich das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Erstmals war auch eine Bundeskanzlerin unter den Staats- und Regierungschefs bei den Feierlichkeiten in Paris. Zu der Rede des französischen Präsident Emmanuel Macron stellte Bürgermeister Matthias Baaß in seiner Gedenkrede in der Trauerhalle des alten Friedhofs inhaltliche Bezüge her.

Eingeleitet wurde die Feierstunde mit „Meditation“, gespielt von Hermann Wunderle an der Orgel, und dem Lied „Dir singen wir“, das vom MGV Liederkranz intoniert wurde. Nach dem „Hymnus“, der von Musik³ (Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr, Herolde und Stadtorchester Viernheim) gespielt wurde, bildete die Rede des Bürgermeisters den Schwerpunkt. Am Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs ging es weiter – den Kranz des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung trugen die Auszubildenden der Stadt, Florian Müller und Leon Ringhof.

Sie stellten ihn zwischen die Kränze des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (vertreten durch Erich Martin) und des Sozialverbands VdK Deutschland (vertreten durch Alois Thurner). Die Auszubildenden – nun unterstützt von Jana Gläser und Simone Reiners – rezitierten Gedichte zum Volkstrauertag und zum Totengedenken. Mit „Ich hatt’ einen Kameraden“ und „Gedenken“ sowie „Der Herr segne Euch aus Zion“ des MGV Liederkranz schlossen die Feierlichkeiten am Denkmal für Gefallenen des Ersten Weltkrieges – an dem zwei neue Tafeln mit den Krieg gefallenen Viernheimern aufgestellt waren.

Aufruf zu Versöhnung

Baaß hatte seine Gedanken unter das Motto „,Wir zuerst’ führt ins Verderben!“ gestellt. Er ging der Frage nach, wie es nur 21 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zu der erneuten Katastrophe des Zweiten Weltkriegs kommen konnte. Hier kam Baaß zu dem Schluss, dass nur Versöhnung, Kooperation und Verständigung sowie Demokratie und gegenseitige Achtung einen dauerhaften Frieden schaffen können. Dann lehnte er sich an die Rede von Präsident Macron an, in der dieser deutliche Kritik an der Politik mancher Nationen unter dem Motto „Wir zuerst“ geäußert hatte. Gesunder Patriotismus sei das genaue Gegenteil von Nationalismus. Wer nur sich selbst sehe, sei ein nationaler Egoist und ein wahrer Patriot, wer die Zusammenarbeit suche.

Baaß wechselte von der zwischenstaatlichen Ebene auf die innergesellschaftliche Ebene: Die Demokratie werde durch Spaltung und Polarisierung bedroht, so dass er mit seiner Rede auch ein Zeichen gegen die Spaltung und für den Zusammenhalt setzen wolle. Er dankte all jenen, die dafür arbeiten, dass alle Menschen friedlich in diesem Land zusammenleben können, und sich auf das Problemlösen konzentrieren. Bundespräsident Steinmeier zitierend, forderte er vor allem gegenseitigen Respekt und Respekt vor den Institutionen der Demokratie und den Willen zur Verständigung und keine Verachtung des Andersdenkenden. Damit sich das nicht wiederholt, werde Jahr für Jahr der Volkstrauertag begangen. kos

