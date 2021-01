Babycafé mit Fachkräften

Viernheim.Das Familienbildungswerk (FBW) bietet ab Dienstag, 26. Januar, ein Online-Babycafé an. Einmal wöchentlich können Eltern mit Babys bis zu einem Alter von 15 Monaten von 9.30 bis 11 Uhr daran teilnehmen. Auch Schwangere sind willkommen. Die Teilnehmer können sich untereinander austauschen und mit Fachkräften wie einer Hebamme, der Caritas-Schwangeren- und Mütterberaterin oder pädagogischen Mitarbeitern sprechen. Eine Anmeldung ist nötig, die Teilnahme selbst kostenfrei. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder auf familienbildungswerk.de. su

