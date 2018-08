Babys Brei im Mittelpunkt

Viernheim.„Ran an den Brei“ ist ein Angebot des Familienbildungswerks für Familien mit Babys im ersten Lebensjahr. Viele Fragen tauchen auf, wenn es darum geht, wie die erste Beikost eingeführt wird. Bei dem Kurstreffen werden Fragen beantwortet und Tipps gegeben. Die Kinder können mitgebracht werden. Das Treffen findet am Montag, 27. August, 9.30 bis 11 Uhr, im Familienbildungswerk unter der Leitung von Michaela Mann statt und kostet fünf Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204 / 92 96 20 oder per E-Mail an die Adresse fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018