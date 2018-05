Anzeige

Viernheim.In Zeiten, in denen junge Familien nur wenig oder keine Verwandtschaft in der Nähe haben oder Großeltern noch berufstätig sind und zwar gerne, aber eben eingeschränkt unterstützen können, sind Babysitter eine super Ergänzung für die stundenweise Betreuung von Babys, Kleinkindern und Schulkindern am Nachmittag oder Abend. Das Familienbildungswerk Viernheim bereitet jedes Jahr Jugendliche ab 14 Jahren auf die Tätigkeit als Babysitter vor. Kürzlich wurden erneut junge Leute im Umgang mit kleinen Kindern geschult. Themen waren allgemeine Säuglingspflege wie Wickeln, Füttern, Tragen, sowie altersentsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten, aber auch Unfallverhütung und Aufsichtspflicht. Wichtig ist ein gutes gegenseitiges Kennenlernen von Familie und Babysitter, so dass die Kinder wissen, wen sie um sich haben.

„Wir als Vermittlungsstelle empfehlen, immer einen Kennlerntermin zu vereinbaren, bei dem sich Eltern und Babysitter einen Eindruck voneinander verschaffen können“, erklärt Elisabeth Haas vom Familienbildungswerk. Einen fremden, jungen Menschen in die eigene Wohnung zu holen und ihm das kleine Kind zu überlassen, erfordere von Eltern nämlich einen großen Vertrauensvorschuss. su