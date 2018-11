Bach-Kantate mit Solisten

Viernheim.Am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, erklingt um 18 Uhr in der Auferstehungskirche die erste Kantate aus Bachs berühmtem Weihnachtsoratorium. Kantorei und Streicherensemble musizieren unter der Leitung von Kantor Martin Stein. Dieser Kantate gegenübergestellt ist ein Werk des circa 30 Jahre später lebenden August Gottfried Homilius – „Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu“ – das sich aus der Sicht der Hirten mit der weihnachtlichen Thematik beschäftigt. Dazwischen wird das um etliche Bläser erweiterte Streicherensemble die Orchestersuite Nr.3 D-Dur von J.S. Bach musizieren. Als Solisten können treten Doris Wagner-Steffan (Sopran), Sandra Stahlheber (Alt), Martin Steffan (Tenor) und Matthias Horn (Bass) auf.

Karten zu zwölf und ermäßigt acht Euro (Schüler/Studenten – Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt) gibt es an der Abendkasse und in den beiden Gemeindebüros (Berliner Ring 74 und Saarlandstraße 12) sowie in der Rathaus-Apotheke (Kettelerstraße 11). red

