Bach-Kantaten erfüllen Gotteshaus

Viernheim.Besinnliche Klänge und virtuose Soli verzauberten am zweiten Adventssonntag einmal mehr die Auferstehungskirche am Berliner Ring. Unter der Regie von Kantor Martin Stein präsentierten die evangelische Kantorei, das evangelische Streicherensemble sowie Instrumental- und Vokalsolisten zwei bekannte Bach-Kantaten und eine anspruchsvolle Orchestersuite. Martin Luthers Adventslied „Nun komm, der Heiden Heiland“ diente Johann Sebastian Bach als Vorlage für die beiden Kantaten.

Anhänger von Kirchenmusik, klassischen Werken sowie modernem Gospel besuchen regelmäßig die Konzerte in der Auferstehungskirche, die zumeist von Kantor Martin Stein organisiert werden. Die zwei von ihm ausgewählten Kantaten hatte Bach speziell für den Advent komponiert. Die Sänger der Kantorei präsentierten beide Werke im Wechselgesang mit den Solisten Doris Wagner-Steffan (Sopran), Martin Steffan (Tenor) und Martin Risch (Bass). Das Streicherensemble der evangelischen Kirchengemeinden begleitete die Sänger, außerdem ergänzten Bernhard Messmer, Shiho Hamano (beide Oboe), Hitomi Wilkening (Fagott) sowie Peter Rudolf (Orgel) das eingespielte Ensemble. Martin Stein leitete das Konzert als Dirigent.

Die Musiker eröffneten das Adventskonzert mit Bachs Kantate Nummer 61. Der erste Satz dieses Werks entspricht dem Aufbau einer Französischen Ouvertüre, bei der das Tempo zunächst langsam ist, dann schneller wird, ehe es gegen Ende wieder langsam wird. Bereits im Auftaktsatz konnten die Besucher spüren, dass die Sänger der Kantorei hervorragend mit den Instrumentalisten harmonierten. Die Streicher untermalten die Darbietungen der Sänger mit variierender Dynamik und Intensität und ergänzten gesungene Phrasen in Frage-Antwort-Passagen. Auf dieses erste Werk folgte sodann Bachs Orchestersuite in D-Dur, bei welcher ausschließlich die Instrumentalisten zum Einsatz kamen. In der aufwendig komponierten Ouvertüre kamen die beiden Oboen und das Fagott besonders gut zur Geltung. Während die Streicher das Thema des Satzes präsentierten, umspielten die Bläser die Violinen und sorgten für einen markanten Kontrapunkt. Im weiteren Verlauf der Orchestersuite brachten die Musiker verschiedene Tänze wie eine Gavotte und ein Menuett zu Gehör, wobei die Instrumentalisten die verspielten Passagen der Sätze mit viel Leichtigkeit und Spielfreude dem Publikum darboten.

Als Schlussstück präsentierten die Sänger der Kantorei dann gemeinsam mit den Instrumentalisten Bachs Kantate Nummer 62, welche der ersten gespielten Kantate in den Strophen stark ähnelt. Der Kantor der Thomaskirche schrieb das zweite Werk jedoch rund zehn Jahre später, als er nicht mehr in Weimar, sondern bereits in Leipzig wohnte und arbeitete.

Starke Präsenz

Bei der letzten Kantate brillierten die Vokalsolisten in der „Aria“ und dem „Recitativo“, so beeindruckte etwa Tenor Martin Steffan mit starker Präsenz und bei lange gehaltenen Tonsequenzen mit äußerst professioneller Stimmführung. Das Publikum bedachte die Künstler mit langanhaltendem Applaus, sodass sie ihren Zuhörern noch eine kurze Zugabe spielten. Die Gäste konnten den Adventssonntag anschließend ruhig ausklingen lassen.

Bald steht schon das nächste Konzert in der Auferstehungskirche an. Am Samstag, 14. Dezember, empfängt das Instrumentalensemble „La Voilotte“ um Leiterin Elisabeth Zehm-Thoma um 18 Uhr Anhänger klassischer Musik, dabei kommen unter anderem Werke von Bach, Rheinberger und Holborne zur Aufführung.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019