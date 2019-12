Bachkantatenerklingen

Viernheim.Die Evangelische Kantorei und das Streicherensemble der evangelischen Kirchengemeinden veranstalten am Sonntag, 8. Dezember, ab 18 Uhr ein Adventskonzert in der Auferstehungskirche. Das Programm umfasst ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach. Solisten, Kantorei und Orchester stellen die Adventskantaten mit dem Titel „Nun komm, der Heiden Heiland“ gegenüber.

Dazwischen musiziert das um zwei Oboen und Fagott erweiterte Streicherensemble die erste der vier Orchestersuiten in C-Dur. Solisten sind Doris Wagner-Steffan (Sopran), Martin Steffan (Tenor) und Martin Risch (Bass). Die Leitung hat Kantor Martin Stein. Karten zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) sind außer an der Abendkasse im Vorverkauf in den beiden Gemeindebüros erhältlich. red

