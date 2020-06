Bad öffnet am 4. Juli

Viernheim.Die Badesaison im Waldschwimmbad beginnt voraussichtlich am Samstag, 4. Juli. Darüber informierte Stadtwerke-Leiter Ralph Franke am Freitag. Badegäste müssen vor einem Besuch ein festes Zeitfenster im Internet reservieren. Maximal dürfen sich gleichzeitig 120 Personen im Bad aufhalten. Bestimmte Einrichtungen wie etwa Planschbecken, Sandkasten, Sprungbretter und Rutsche bleiben vorerst geschlossen. Das Schwimmerbecken wird in Bereiche für verschiedene Leistungsklassen unterteilt. Darin darf auf bestimmten Bahnen nur in eine Richtung geschwommen werden. Das Waldschwimmbad öffnet einige Tage später als andere Freibäder in der Region. Gründe für die Verzögerung sind laut Stadtwerke-Leiter Franke Schäden an der Kunststoff-Auskleidung des Schwimmerbeckens, die repariert werden mussten. JR

