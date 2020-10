Badenliga-Team steht unter Zugzwang

Viernheim.So holprig hatten sich die Handballherren des TSV Amicitia den Start in die neue Saison sicherlich nicht vorgestellt. Nach drei Spielen steht nur ein Pluspunkt auf dem Konto der Viernheimer. Damit ist das Team weit entfernt von den eigenen Zielsetzungen und steht am Samstag, 17. Oktober, schon gehörig unter Zugzwang. Um 19.30 Uhr steht in der Waldsporthalle das Derby gegen den TV

...