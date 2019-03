Bäcker backen für Misereor „Soli-Brot“

Viernheim.Der Katholische Deutsche Frauenbund Viernheim (KDFB) unterstützt auch in diesem Jahr die Solibrot-Aktion, die der KDFB-Bundesverband und das katholische Hilfswerk Misereor seit mehreren Jahren gemeinsam organisieren.

Die Solibrot-Aktion ist Bestandteil der bundesweiten Fastenaktion von Misereor. Mit der Aktion soll der Blick für gerechtere Lebensbedingungen in den Ländern des Südens geweitet werden. „Solibrot“ bedeutet, dass pro verkauftem Laib Brot ein Benefizanteil von 50 Cent gespendet wird.

Als Kooperationspartner für die Aktion in Viernheim hat der KDFB-Zweigverein wie in den vergangenen Jahren die „Vernemer Backstub“ in der Wasserstraße 69 und das Café Kempf in der Rathausstraße 29 gewinnen können. Bis Karsamstag, 20. April, wird in den beiden Geschäften das „Solibrot“ verkauft. Die „Vernemer Backstub“ bietet während der Aktionszeit jeden Tag das Bauernbrot als „Solibrot“ an, beim Café Kempf gibt es täglich Roggenbrote aus Natursauerteig – jeweils mit 50-Cent-Solibrot-Aufschlag.

Als weiterer Partner stellt „Birgit‘s Bäckerladen“ in der Weinheimer Straße 28 eine Spendenbox für die Solibrot-Aktion auf. Auch das „Café am Eck“ in der Kreuzstraße 91 hat eine Spendenbox an der Verkaufstheke stehen. Wer möchte, kann dort mit einer Gabe die Hilfsaktionen von Misereor unterstützen. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.03.2019