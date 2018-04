Bahnlinie nach Lampertheim kein Thema mehr

Viernheim.Als „baurechtlichen Flickenteppich“ bezeichnet Erster Stadtrat Jens Bolze den aktuell gültigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1975. Grund sind insgesamt 23 Änderungen, die in den vergangenen Jahren vorgenommen wurden. Nun soll der Plan neu gefasst und an die veränderten Gegebenheiten in Viernheim angepasst werden. Magistrat sowie der Bau- und Umweltausschuss haben der entsprechenden

