Ballettschule stellt sich vor

VIERNHEIM.Alle, die Spaß am Tanzen haben oder schon immer mal tanzen wollten, sind am morgigen Samstag beim "Tag der offenen Tür" der Ballettschule Heide Heidt richtig. Von 11 bis 14 Uhr gibt es im Bürgerhaus einen Einblick in den Unterricht und verschiedene Angebote zum Mittanzen. Leiterin Heide Heidt wird die Besucher mit vielen Informationen über die Schule versorgen, die es seit 55 Jahren in

...