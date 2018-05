Anzeige

Viernheim.. „Es gab damals zwei Möglichkeiten: Oliver zieht nach Düsseldorf und lernt tanzen oder Caroline kommt nach Viernheim und tanzt hier.“ Ralf Schaal und Peter Hoffmann erinnern daran, wie die Caro-Dancers gegründet wurden. Weil Tanzen in Düsseldorf für den Viernheimer Handballer Oliver Föhr keine Option war, zog seine Freundin eben nach Viernheim, und die ausgebildete Tänzerin brachte den Ballsportlern ganz neue, anmutige Bewegungen bei. „Uns hat sie aber schnell aussortiert“, betonen die beiden Moderatoren und lachen.

Die Viernheimer Handballer hatten zwar schon vor 2006 eine Gruppe, die sich bei den Fastnachtsabenden tänzerisch versuchte. Aber erst Caroline Föhr habe aus den Sportlern eine Formation gemacht, die auch wirklich tanzen kann. Seit 2007 treten die Caro-Dancers in der fünften Jahreszeit mit ihren Musical-Interpretationen auf.

Bei „Handball meets Musical“ erinnern Kostüme, Requisiten und Bilder an den Wänden an die vergangenen Aufführungen – an „We Will Rock You“, „Mamma Mia“, „Ich war noch niemals in New York“, „Ich will Spaß“, „Spamalot“, „Hairspray“, „Aladin“, „Tarzan“ und die „Flintstones“. Und mit den beiden umjubelten Vorstellungen der zweiten Musicalnacht hat Caro Föhr mit ihren „Dancers“ den vorläufigen Höhepunkt erreicht. su