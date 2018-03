Anzeige

Hohe Politik auf die Alltagsebene herunterbrechen: Das gelingt den Weinheimern hervorragend auch bei ihrem Stück „Kurpfälzer Separatisten“ – in Anlehnung an die Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen in Spanien. Die Spitzklicker rufen die „Freie Volksrepublik Nordost-Kurpfalz“ aus – und separieren dabei Gebiete, die ihnen nicht in den Kram passen. Wiesloch zum Beispiel – wegen der dort angesiedelten psychiatrischen Klinik. Franz Kain stellt das Publikum auf eine harte Probe, als er fordert: „Verne entferne“, denn für alle Waren, die vom Rhein-Neckar-Zentrum in die Freie Volksrepublik importiert würden, könne man dann Zölle verlangen. Die Besucher nehmen den Kabarettisten diese Spitze nicht übel, sondern belohnen den Beitrag mit starkem Applaus.

Wie überhaupt der Beifall bei vielen der 17 Programmpunkte kaum enden will. Etwa wenn die vier Gaffer ein sehr ernstes Thema wie das Behindern von Rettungsfahrzeugen bei schweren Unfällen mit skurrilem Wortwitz auf die Spitze treiben, frei nach dem Motto: „Wo andere leiden, geht’s uns gut.“

„Koch-Sharing“ mit dem Nachbarn

Die Entrüstung ist groß, als die Rettungskräfte plötzlich Sichtschutzwände hochziehen, um das Posten von Bildern und Videos toter Unfallopfer zu verhindern. Alle schreien voller Wut: „Das ist doch voll asozial, uns die Sicht zu nehmen.“ Voll asozial: Darum geht es auch bei der Wohnungssuche, wenn die „Vereinigung der Sozialmakler“ ein Drecksloch für „950 Euro kalt – sehr kalt“ anbietet. Die Bewerber wundern sich darüber, dass sie nirgends aufrecht stehen können, es eine Küche nur beim Nachbarn gibt – „Koch-Sharing“ – und ins Wohnzimmer noch nicht mal ein Sofa passt. Kein Wunder, dass die Abkürzung 2 ZKB f. WG nicht „Zwei Zimmer, Küche, Bad für Wohngemeinschaft“ heißt, sondern „Zwergenkammerbude für Wachstumsgestörte“.

Wer noch mehr von den Spitzklickern sehen möchte, kann bei YouTube mal nach dem „Arthrose-Fritz“ suchen. Er preist „den heißesten Rollator, den ihr je gesehen habt“, an, „ein geiler Schlitten, wenn ihr mich fragt.“ Sollten die Internet-Nutzer diesen Clip nicht finden, können sie zu einer der nächsten 20 Spitzklicker-Veranstaltungen kommen – oder Näheres unter www.spitzklicker.com erfahren.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.03.2018