Band Cabrio spielt zum Auftakt

Viernheim.Das jährlich stattfindende Siedlerfest ist das älteste Volksfest der Stadt Viernheim. Von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, geht es erneut rund auf dem Gelände an der Kriemhildstraße.

Zuvor aber waren viele fleißige Helfer gefragt, die auf dem Siedlerplatz das Aluminiumzelt mit den Planen aufstellten. Diese Arbeit geht heutzutage deutlich leichter und schneller vonstatten, als bei der früheren Holzkonstruktion, von der sich die Siedlergemeinschaft vor einigen Jahren getrennt hat.

In diesem Jahr steht die 70. Ausgabe ins Haus. Kein ganz rundes Jubiläum, aber trotzdem eine stolze Zahl. Und einen Grund zu feiern, gibt es beim Siedlerfest eigentlich immer. „Wir bieten Unterhaltung für alle Generationen sowie Speisen und Getränke zu bürgerlichen Preisen. Das wissen unsere Gäste seit vielen Jahren zu schätzen“, beschreibt Werner Rink, Vorsitzender der Viernheimer Siedlergemeinschaft, die Erfolgsrezepte der Vergangenheit, die auch heute noch funktionieren.

Clown Fred Diamant zu Gast

Neu ist der Kindernachmittag am Samstag, bei dem viele Angebote speziell auf den Nachwuchs zugeschnitten sind. Dazu gehören eine Schminkecke, Basteltische, natürlich die Fahrgeschäfte, aber auch der Besuch von Clown Fred Diamant, der sein Erscheinen für 16 Uhr angekündigt hat.

Natürlich gibt es an allen drei Tagen wieder Live-Musik auf der Bühne, zu der auch getanzt werden darf. Nach der Eröffnung am Freitag um 18 Uhr spielt ab 19.30 Uhr die Band Cabrio. Am Samstag, ebenfalls ab 19.30 Uhr, sorgt die Formation Celebration für beste Stimmung. Den Abschluss bildet am Sonntag zum Frühschoppen der Auftritt der Stadtkapelle, die zuvor schon den traditionellen Zeltgottesdienst (10 Uhr) musikalisch begleiten wird. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019