Band feiert internationale Erfolge

Anzeige

Doch auch die Heimat der Musiker wird nicht vernachlässigt, und so spielt die Band auch noch ein exklusives, regionales Konzert in Viernheim – und zwar am Samstag, 30. Juni, beim dritten Taubenrock-Open-Air am Pigeon. Ein Termin, den sich die Rock-Fans aus Viernheim und der Region schon mal im Kalender markieren können. red

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018