Bankraub will nicht gelingen

viernheim.Wie ihre großen Vorbilder Bonnie und Clyde träumen auch Rosi und Robert vom großen, schnellen Geld und einem Luxusleben mit Villa und Swimmingpool in „Los Wegas“. Deshalb haben sie eine Bank in Bürstadt überfallen und gerade Unterschlupf in einem heruntergekommenen Schuhlager in Muckensturm gefunden. Zuvor musste das Duo das gefährliche Gebiet um Viernheim, den „Gaza-Streifen Hessens“, durchqueren.

Dies ist die Ausgangssituation des Theaterstücks „Wiwa Los Wegas“, das das Lampertheimer Schlappschnuut-Theater auf Einladung des Stemm- und Ringclubs (SRC) im ausverkauften Bürgerhaus präsentierte. Die Schauspieler Ulrike Lotterhoß und Peter Gutschalk, beide über viele Jahre beim Ludwigshafener Prinzregententheater aktiv, begeisterten das Publikum mit einem humorvollen Boulevardstück. Mehr als zwei Stunden lang unterhielten sie die Besucher in Kurpfälzer Mundart und überzeugten dabei mit Gesangs- und Tanzeinlagen.

In ihrem Versteck angekommen, hören Rosi und Robert die Nachrichten in ihrem Radio. Dabei wird von einem Bankraub in Bürstadt berichtet, bei dem die Täter durch die Verwechslung von Plastiktüten die Beute zurückgelassen hätten. Das Duo macht sich zunächst lustig über die Dummheit solcher Gangster und stellt dann schnell fest, dass sich in ihrer Tüte nur Kaffee und Dosenmilch befinden.