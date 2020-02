Barrierefreier Wohnraum sehr gefragt

Viernheim.Die Hephata-Diakonie mit Sitz in Schwalmstadt-Treysa hat ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Inklusion und Teilhabe. Räumlich liegt dieser Schwerpunkt mit circa 600 Wohnangeboten in Nord- und Mittelhessen. Seit knapp 20 Jahren ist die Hephata-Diakonie auch im Kreis Bergstraße vertreten. In Viernheim werden rund 30 Wohneinheiten für Menschen mit unterschiedlichen Handicaps an zwei verschiedenen Standorten angeboten.

Bei einem Ortsbesuch des Kreisbeigeordneten Karsten Krug stellten der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter Thilo Bätz und die Leiterin der Viernheimer Einrichtungen, Tatjana Puusepp, den Geschäftsbereich Behindertenhilfe der Hephata-Diakonie vor. Ausgehend von dem Grundgedanken der Teilhabe für alle Menschen öffne sich auch die Diakonie neuen Feldern und Projekten, teilten die Verantwortlichen der Hephata mit.

Karsten Krug erläuterte, wie Teilhabe im Kreis Bergstraße noch erfolgreicher realisiert werden könne. So soll es im Mai eine Veranstaltung zum Thema inklusive Wohnformen für Menschen mit und ohne Behinderungen in der Region geben. Die Vertreter des Geschäftsbereichs Behindertenhilfe der Hephata-Diakonie äußerten ihr Interesse daran, bei der Weiterentwicklung dieser Thematik im Kreis Bergstraße mitzuarbeiten. Gesprächsthema waren auch die Veränderungen des Bundesteilhabegesetzes zum 1. Januar dieses Jahres. Die Hephata-Verantwortlichen würdigten die Anstrengungen des Kreises Bergstraße, den Wechsel der Zuständigkeiten und die Trennung von Leistungen für betroffene Bürger möglichst reibungslos zu vollziehen.

Beide Seiten lobten zudem die Zusammenarbeit des Geschäftsbereichs Behindertenhilfe der Hephata-Diakonie mit der Baugenossenschaft Viernheim. Die BG hat der Hephata inklusiven Wohnraum für Menschen mit Einschränkungen zur Verfügung gestellt. Gerade diesem Personenkreis falle es im Ballungsraum schwer, barrierefreien und zugleich auch noch bezahlbaren Wohnraum zu finden.

„Die Zusammenarbeit zwischen Baugenossenschaft Viernheim und der Hephata-Diakonie ist beispielhaft für gelebte Teilhabe. Wünschenswert wären weitere vergleichbare Kooperationen über Viernheim hinaus“, teilte Sozialamtsdezernent Krug abschließend mit. red

