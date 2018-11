Basar-Erlös gespendet

Viel zu entdecken gibt es beim Basar der Bastelfrauen in St. Hildegard. © su

Viernheim.Kerzen und Karten, Engel aus Holz und Schokolade: Beim Basar der Gemeinde St. Hildegard gab es die passende Dekoration für die Adventszeit und das Weihnachtsfest. Die Frauengruppe der Gemeinde bastelt das ganze Jahr über für den Basar und verkauft die selbstgemachten Dekorationsobjekte oder die Leckerei aus der heimischen Küche wie Marmeladen und Liköre. Klar, dass Adventskränze und adventliche Gestecke nicht fehlen dürfen. Dazu gibt es gestrickte Schals, bestickte Deckchen oder genähte Taschen.

„Eigentlich findet jeder immer etwas“, berichtet Elfriede Haas von den Bastelfrauen. Die Frauen der Pfarrei, die zum großen Teil seit über 20 Jahren zusammen basteln, werkeln, malen, hämmern, nähen und stricken, probieren immer wieder etwas Neues aus. Das gilt nicht nur für das Warenangebot, sondern auch für den Basar an sich. Weil es in diesem Jahr keinen Sonntagsgottesdienst in der Hildegardkirche gibt, fand der Verkauf nur am Samstag statt. „Dafür haben wir den ganzen Tag geöffnet und bieten neben Kaffee und Kuchen auch etwas Warmes zum Essen an“, erzählte Elfriede Haas, „und das ist sehr gut angenommen worden.“

Der Erlös aus dem Basar soll für ein größeres Projekt in der Gemeinde verwendet werden: „Der Zugang zum Gemeindesaal soll barrierefrei möglich sein“, erklärte Elfriede Haas mit Blick auf die vielen Stufen, die zum Raum unter dem Kindergarten führen, „hier soll ein Aufzug gebaut werden.“ su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018