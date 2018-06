Anzeige

Viernheim.Die Basketballer des TSV Amicitia Viernheim zählen schon seit vielen Jahren zu den Gastgebern bei den von der städtischen Jugendförderung veranstalteten Sommerferienspielen. Die Abteilung bietet dabei jeweils in der Halle ein Schnuppertraining für Kinder zwischen sieben und elf Jahren an, um sie an die Ballsportart heranzuführen. Natürlich steht dabei immer der Spaß im Vordergrund. Aber auch Erfolgserlebnisse dürfen nicht fehlen, wenngleich das Ziel, der Basketballkorb, in einer stattlichen Höhe von 3,05 Metern hängt.

Diese Distanz zu überwinden, ist keine leichte Aufgabe für die kleinen Ferienspielteilnehmer. Weil gerade den Anfängern eher seltener Körbe gelingen, belohnen die Organisatoren schon das Treffen des Rings oder eine Berührung des Balls mit dem Netz mit Punkten. In den Trainingseinheiten des Vereins wirft der Nachwuchs aber auch auf Basketballkörbe in geringerer Höhe. Dabei werden natürlich auch altersgerechte Bälle verwendet.

Die beiden Jugendtrainer Baris Koca und Hans Herken konnten trotz der sommerlichen Temperaturen viele Kinder in der Rudolf-Harbig-Halle begrüßen, darunter waren fast zur Hälfte Mädchen. Nachdem die Verantwortlichen die Basketball-Regeln und den Sinn des Spiels kurz erklärt hatten, standen Aufwärmübungen auf dem Programm. Danach ging es darum, Bälle mit der richtigen Technik zu werfen und zu fangen, zu prellen und zu dribbeln, später auch in Verbindung mit Körpertäuschungen.