Bassisten kurzfristig ersetzt

Die gespielten Titel lesen sich wie das „Who Is Who“ der Musikgeschichte, stets mit dem Bailey eigenen Anstrich. „Fox On The Run“, „Mighty Quinn“, „Jump“, „It’s My Live“, „Footloose“, „Bad Case Of Loving You“, „Don’t Bring Me Down“, „Let´s Dance“, „Whisky In The Jar“, auch der kölsche Hit „Verdamp lang her“ von BAP, „Knocking On Heavens Door“, „Smoke On The Water“ und am Ende harter Rock mit „Highway To Hell“ von AC/DC, Mit der Band Bailey wurden legendäre Rock-Hits wieder lebendig.

Das schwungvolle, energiegeladene und schnörkellose der Stücke von ZZTop, Guns ‘n‘ Roses, David Bowie und The Sweet fasziniert die Musiker Holger Birkicht (Gitarre), Markus Laue (Keyboard, Backing vocals), Dieter Happel (Bass, Backing vocals) und Henry Glagla (Drums). Sie präsentierten mit ihrem Frontmann und deutschen Rock- und Poppreis-Gewinner John Bailey Cover-Interpretationen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.07.2018