Basteln für den Umbau

Pfarrer Givens freute sich sichtlich über die großzügige Spende. © su

VIERNHEIM.Am ersten Adventssonntag wird in der Apostelkirche nicht nur die erste Kerze am Adventskranz angezündet. Es kommen noch andere Lichtboten. Am Ende des Gottesdienstes ergreift Brigitte Winkler für den Bastelkreis der Gemeinde Johannes XXIII. das Wort: "Der Erlös aus unserem Oster- und Adventsbasar kommt immer unseren Mitmenschen zugute. Zuletzt haben wir 2011 die Leukämieforschungshilfe in

...