Bauarbeiten am Vereinsheim bringen Schmuckstück hervor

Viernheim.„Die Arbeiten an unserem neuen Vereinsheim haben auch dafür gesorgt, dass sich die ehrenamtlichen Helfer näher gekommen sind,“ stellte Jens Heinen, erster Vorsitzender des Männergesangvereins (MGV) von 1846 bei der Jahreshauptversammlung zufrieden fest. Was im Sportgebiet West entstanden ist, davon konnten sich die Mitglieder mit eigenen Augen überzeugen, denn die jährliche Zusammenkunft fand erstmals in den neuen Räumen statt. Noch stehen einige Arbeiten, besonders im Außenbereich, an. Aber mann kann sagen, dass dort ein Schmuckstück entstanden ist, auf das der Verein zurecht stolz sein kann. Der große Raum bietet Platz für bis zu 120 Personen und kann auch bereits angemietet werden. Seine Feuertaufe hat das Gebäude mit der ersten Probe bereits bestanden.

Insgesamt blickte die Vorstandschaft des Gesangvereins auf ein arbeitsreiches, aber auch spannendes Jahr zurück. Geschäftsführer Franz Martin erinnerte in seinem Rückblick an die einzelnen Aktivitäten. Dazu gehörten natürlich zahlreiche Gesangsauftritte bei verschiedenen Anlässen, unter anderem bei den Viernheimer Brudervereinen. Hervorragend besucht war das traditionelle Gartenfest Anfang August, als auf dem Festgelände beste Unterhaltung für jeden Geschmack geboten wurde. Auch beim Stadtfest war der MGV wieder vertreten.

Bei der Jubilarfeier des Sängerkreises Bergstraße Anfang März im Viernheimer Bürgerhaus wurden die beiden MGVler Philipp Ringhof und Walter Kühner für 65 Jahre aktives Singen ausgezeichnet. Am 11. November hatte der Verein zur Ehrungsmatinee in die Mehrzweckhalle der Goetheschule eingeladen, um ebenfalls langjährige und verdienstvolle Mitglieder zu würdigen.

Historisches geschah am 3. März mit dem Spatenstich zum neuen Vereinsheim am Sandhöfer Weg 1a. Politische Prominenz, zahlreiche Gönner sowie Mitglieder und Freunde des Vereins waren gekommen, um dieses denkwürdige Ereignis mitzuerleben. Viele davon waren dann auch am 27. Juli zugegen, als ein zünftiges Richtfest gefeiert wurde.

Dem Kassenbericht zufolge steht auch der Verein trotz großer Investitionen auf einem soliden Fundament, weshalb die Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte. Weil alles gut vorbereitet war, gingen auch die Neuwahlen reibungslos über die Bühne. Jens Heinen (erster Vorsitzender), Klaus Hartmann (stellvertretender Vorsitzender), Franz Martin (Geschäftsführer) und Mathias Berndt (Schatzmeister) wurden für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt. Eine neu beschlossene Satzungsänderung sieht für das nächste Mal eine zweijährige Amtsperiode vor. Mitglieder im erweiterten Vorstand sind Rudolf Knapp (Öffentlichkeitsarbeit), Rudi Zettl (Notenwart), Udo Bucher (Archivar), Thomas Kletzka (Einkauf), Manfred Wolk (Vize-Dirigent), Andreas Lammer und Thomas Kletzka (Gartenfest), Walter Wohlfart (Vergnügungsausschuss), Manfred Bergmann (Vertreter der Fördermitglieder) und Heinz Wirtz (Verwaltung Vereinsheim). JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019