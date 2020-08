Bauarbeiter verletzt

Viernheim.Ein Bauarbeiter ist am Donnerstagmorgen in den Brückengärten von einem Gerüst gestürzt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurde sie gegen 8.50 Uhr über den Vorfall informiert. Der 56-jährige Bauarbeiter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen sind jedoch nicht lebensbedrohlich.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stürzte ein Teil des Baugerüstes im oberen Bereich aus bislang unbekannter Ursache ein. Neben den Beamten waren laut der Pressemitteilung die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Zur weiteren Klärung und zur Rekonstruktion des Unfalls wurde inzwischen auch das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt informiert. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.08.2020