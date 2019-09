Bauhaus-Filiale schließt

Viernheim.Zum Jahresende wird das Bauhaus am Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) geschlossen. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage des „Südhessen Morgen“. Die aktuell 40 Beschäftigten würden von anderen Bauhäusern in der Metropolregion übernommen, heißt es. Stellenstreichungen seien nicht vorgesehen.

Bauhaus-Kunden aus Viernheim müssen ab Januar also rund zehn Minuten mehr Fahrzeit einplanen, um ihren Heimwerkerbedarf zu decken. Zwar liegt die nächste Filiale am Kurpfalz-Center in Mannheim-Vogelstang nur knapp einen Kilometer Luftline vom RNZ entfernt. Der Weg über die Autobahn beträgt jedoch 5,7 Kilometer. Langfristig plant das Unternehmen zusätzlich den Bau einer neuen Filiale im Columbus-Quartier, also direkt gegenüber jener am Kurpfalz-Center (siehe Bericht Seite 25).

Kunden nehmen es gelassen

Am Mittwochnachmittag ist der Parkplatz vor dem Viernheimer Bauhaus relativ voll. Ein Mann kommt mit Brettern in den Armen aus dem Gebäude mit den stilisierten roten Häusern an der Fassade. Zwei Handwerker in weißer Kleidung schieben lange Leisten in ihren Transporter. Zu den Kunden gehören aber auch mehrere Paare mittleren Alters.

Ein Mann und eine Frau in den Fünfzigern verladen gerade einen neuen Toilettensitz in ihren Mini. Davon, dass die Filiale schließen soll, haben sie noch nichts gehört. „Für uns wäre das aber sowieso nicht schlimm“, erklärt die Frau. „Wir kommen aus Weinheim und kaufen nur heute hier ein, weil wir gerade in Viernheim sind.“ Ein älterer Mann mit dunkelblauer Baseballmütze trägt einen Kanister zu seinem Auto. Dass die Filiale schließen wird, überrascht ihn. „Ich kann aber auch ohne Probleme im Bauhaus am Kurpfalz-Center einkaufen.“ Davon, dass im Columbus-Quartier gebaut werden soll, hat er schon gehört. „Das ist ja auch ganz in der Nähe, wäre also ebenfalls eine Einkaufsmöglichkeit für mich.“

1995 wurde das Bauhaus am RNZ eröffnet. Es hat eine Verkaufsfläche von 10 000 Quadratmetern. „Da die Verkaufsfläche im Markt in Mannheim-Vogelstang deutlich größer ist als in der Viernheimer Filiale, können wir die Schließung am RNZ gut kompensieren. An der Angebotsvielfalt wird sich nichts negativ ändern“, sagt ein Mitarbeiter der Bauhaus-Pressestelle im Gespräch mit dieser Zeitung.

Es seien verschiedene Faktoren gewesen, die zu der Schließung geführt hätten. Man müsse sich den Marktgegebenheiten anpassen, um eine dynamische Firmenentwicklung voranzutreiben. Zu der Frage, ob der Markt nicht mehr rentabel sei, will er sich jedoch nicht äußern.

Mietvertrag läuft aus

„Der Mietvertrag mit Bauhaus läuft im März 2020 aus“, erklärt RNZ-Leiter Patrick Steidl. Für das zweigeschossige Gebäude entwerfe man gerade ein Konzept, „um in unmittelbarer Nähe zum Kinopolis das Freizeitangebot zu erweitern.“ Konkreter wird Steidl nicht.

Zunächst will er die Pläne erst mit der Betreibergesellschaft des Einkaufszentrums, der ECE Projektmanagement mit Sitz in Hamburg, abstimmen. Näheres werde in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019