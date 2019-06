Bauland soll erhalten bleiben

Viernheim.Bei der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses ging es um die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für das Neubaugebiet am Bannholzgraben und das Programm für eine Klimapartnerschaft mit Silly.

Petra Wagner vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung berichtete, dass zu der Änderung des FNP keine Anregungen von Bürgern eingegangen seien. Die Anregungen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange hätten zu keinen Ergänzungen geführt. Nicht fristgerecht eingegangen sei die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, das sich mit regionalplanerischen Belangen befasste. Da geplant ist, mehr als vier Hektar Fläche, die sich im Eigentum der Stadt befinden und bisher für die Landwirtschaft vorgesehen sind, in Wohnbaufläche umzuwandeln, schlägt das RP vor, an anderer Stelle schwieriger zu entwickelnde Bauflächen als Vorranggebiet für Landwirtschaft auszuweisen. Das RP weist auch darauf hin, dass die in Bauflächen umzuwandelnden Gebiete Boden der besten Qualität haben.

Großer Bedarf

Wagner erklärte, dass die Stadt den Vorschlag im FNP nicht umsetzen werde. Viernheim habe einen Bedarf an Wohnbaufläche, der über die bisher ausgewiesenen Baugebiete hinausgehe. Zudem sei der Boden um die Stadt überall von bester Qualität, sodass es keine Alternativen gebe. Mit einer Enthaltung sprachen sich die Stadtverordneten anschließend dafür aus, die vorgesehene Änderung des FNP festzustellen.

Der Brundtland-Beauftragte Philipp Granzow stellte danach das geplante Handlungsprogramm für eine kommunale Klimapartnerschaft zwischen Viernheim und Silly vor. Die Partnerschaft ist Teil eines Projekts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dadurch soll Kommunen in Südamerika, Afrika und Asien bei Klimaschutz und Klimaanpassung geholfen werden.

Viernheim und Silly haben dafür die Aspekte „Schule und Erziehung“, „Stärkung regionaler Strukturen“, „Verwaltung und Bürgerbeteiligung“, „Erneuerbare Energien“ sowie „Land- und Forstwirtschaft, Umwelt, Wasserversorgung, Bewässerung und Entsorgung“ ausgewählt. Dabei sollen in beiden Kommunen Projekte umgesetzt werden, die jedoch jeweils an die Situation vor Ort anzupassen sind.

„Beim Ausbau der Solartechnik geht es in Viernheim zum Beispiel darum, den Anteil regenerativer Energien zu erhöhen. In Silly sollen dagegen viele Haushalte überhaupt erstmals mit Strom versorgt werden“, erklärte Granzow. Das Handlungsprogramm ist Voraussetzung, um Fördermittel des Bundes zu erhalten. Pro Antrag werden bis zu 500 000 Euro und 90 Prozent der anfallenden Kosten bewilligt. Die Projekte sollen drei bis vier Jahre laufen. Bis zu 20 Prozent der Fördersumme könnten laut Granzow im Inland, also in Viernheim, bleiben.

Manfred Winkenbach (Grüne) begrüßte die Pläne und forderte, Silly auch auf anderen Gebieten stärker zu unterstützen. Da Ruth Büchler (CDU) anregte, erst bei der Stadtverordnetenversammlung über das Programm abzustimmen, gab der Ausschuss keine Empfehlung ab.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.06.2019