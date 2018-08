Baumretter gesucht

Bewässerungspaten bei Trockenheit

Wie in der Landwirtschaft, so droht durch die extreme Trockenheit jetzt auch im Viernheimer Stadtgebiet ein Dürreproblem. Viele mit großen Mühen und Kosten gepflanzte Bäumesind am Verdursten. Die beiden im August aufgenommene Fotos zeigen zwei etwa gleich alte, noch junge Eichen, die von der Stadt gepflanzt wurden und eine üppige, satt-grüne beziehungsweise nur noch eine sehr dünne, bräunlich verfärbte Belaubung aufweisen.

Nur im ersten Fall wurde der Baum immer wieder einmal von Menschen aus seiner Nachbarschaft mit Wasser versorgt. Er konnte sich daher trotz Hitze und Trockenheit, gesund weiterentwickeln. Der zweite Baum steht dagegen kurz vor seinem Ende, wenn er nicht in letzter Minute noch Hilfe erfährt. Aber woher soll sie kommen? Der für die Bewässerung der Bäume im Straßenraum zuständige Viernheimer Stadtbetrieb versucht sein Möglichstes, aber seine Kapazitäten sind begrenzt, und so verdursten hier zuerst die jungen, auf eine ausreichende Bewässerung besonders angewiesenen Bäume. Gesucht sind daher Baumretter und Paten, die einen in ihrer Nachbarschaft gepflanzten Baum etwa einmal in der Woche mit reichlich Wasser versorgen.

Wichtig ist, dass bei der Wassergabe die Erde vor dem Baum so locker ist, dass das Wasser leicht eindringen kann und es auch noch die tieferliegenden Baumwurzeln erreicht. Der BUND hofft, dass daraus sehr bald eine von der Stadt koordinierte Aktion und Gemeinschaftsaufgabe wird, in der die Baumpaten von ihr noch weitere Anregungen und Ratschläge erhalten können.

Anmerkung der Redaktion: Die städtische Pressestelle erklärte auf unsere Frage, wie die Stadt mit der Forderung des BUND umgeht, Erster Stadtrat Jens Bolze führe am heutigen Mittwoch ein Gespräch mit dem BUND in dieser Sache.

