Viernheim.Die Wiese am Stadl des Skiclubs Viernheim ist nicht nur ein idealer Sportplatz für die beliebte Rückengymnastik, sondern wird auch immer wieder für gesellige Veranstaltungen genutzt. Am Sonntag, 18. August, ab 11 Uhr, treffen sich Mitglieder und Freunde des Vereins dort zum Wiesenfest.

Nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten am Gebäude und an den Grünanlagen können die Gäste dabei auf ein Jubiläum anstoßen, denn an diesem Tag feiert der SC das 20-jährige Bestehen des Skistadls. Das Vereinsheim wurde in der Vergangenheit unter anderem für sportliche und gesellige Veranstaltungen des Skiclubs genutzt, darüber hinaus konnten es Bürger an den Wochenenden für Familien- und Betriebsfeiern mieten.

Für das Wiesenfest laufen die Vorbereitungen der zahlreichen Helfer bereits auf Hochtouren. Zum umfangreichen Angebot an Speisen gehören bayerische Spezialitäten wie Weißwürste und Fleischkäse mit Brezeln sowie Steaks vom Grill. Dazu gibt es die passenden Getränke. Für gute Stimmung unter den Gästen sorgt die Viernheimer Band Holger Bläß & Friends. Der Eintritt zum Wiesenfest ist frei. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.08.2019