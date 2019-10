BC Royal durchlebt Wechselbad der Gefühle

Viernheim.Die BC Angels und die BC Fireballs 1 aus den Reihen des USC Viernheim sind in Ludwigshafen bei den Spielen der ersten und der zweiten Bowling-Bezirksliga angetreten. Die Damen des BC Royal traten bei Wettkämpfen der ersten Bundesliga in Recklinghausen an. In sechs Spielen durchlebten sie ein Wechselbad der Gefühle. Niederlagen und Erfolge wechselten sich stetig ab. Gegen Kraftwerk Berlin hatten sie im letzten Frame Pech und verloren die Partie mit 700:703 Pins. Im Spiel zwei gegen Cosmos Stuttgart landeten sie mit 655:646 ihren ersten Erfolg. Die Radschläger Düsseldorf erkannten früh die Unsicherheit beim BC Royal und fügten ihnen mit 705:659 die zweite Niederlage bei.

Gegen BV 77 Frankfurt feierten sie am Ende mit 723:612 den zweiten Erfolg. Auf VFL Wolfsburg traf BC Royal im fünften Spiel und hatte gegen die VW Städter nicht den Hauch einer Chance. Die bezogene Niederlage fiel mit 634:788 deutlich aus. Das Spiel gegen das Team von Vest Recklinghausen gewannen die BC Royal Damen mit 729:658 Pins.

Der Einstieg in die drei Spiele am Sonntag erfolgte gegen die Strikees Bremen. BC Royal lieferte bis zuletzt ein ausgeglichenes Spiel, bezog am Schluss aber eine unglückliche 648:654-Niederlage. Wie am Tag zuvor wurden neue Kräfte freigesetzt. Dies bekamen die Spielerinnen der FTG 1 Frankfurt und der Lucky Strikers Regensburg zu spüren. In beiden Spielen konnte die BC Royal punkten, zuerst mit 757:729 gegen Frankfurt, danach mit 686:671 gegen Regensburg. Die insgesamt erzielten 6191 Pins führten nur zu drei Punkten Bonus. Zu den zehn Punkten aus den Spielen addiert reichte es zur Verteidigung des sechsten Tabellenplatzes.

Es spielten: Nicole Blase (1747 Pins), Stefanie Oellien (1570), Laura Bahm (1482) und Sandra Michel (1392).

Schwerer Start für die BC Angels

Die BC Angels Viernheim hatten in der ersten Bezirksliga einen schweren Stand. In den fünf absolvierten Spielen konnten sie 3280 Pins erzielen, diese reichten nur zu zwei Erfolgen. Mit den acht Punkten aus Spielen und Bonus konnten sie sich noch auf dem zweiten Tabellenplatz behaupten.

Es spielten: Andreas Preiser (879 Pins), Andreas Schindler (667/4 Spiele), Gerd Kugler (647/4), Thomas Jung (646/4) und Jürgen Leitner (441/3).

In der zweiten Bezirksliga hatte das Team des BC Fireballs Viernheim erneut einen fulminanten Start und meldete sich damit als Anwärter für den Aufstiegsplatz. Erstmals wurden alle Spiele gewonnen und mit 3693 Pins das dritte Mal in Folge das höchste Pin-Ergebnis des Spieltags erzielt. Mit den sechzehn gewonnen Punkten führen die Fireballs nun mit sieben Punkten und nahezu 600 Pins Vorsprung auf den Tabellenzweiten weiterhin die Tabelle an.

Es spielten: Wolfgang Steinke (959 Pins), Stefan Stubbe (946), Marco Cornely (713/4 Spiele), Uwe Weßling (685/4) und Rouwen Weber (390/2). red

