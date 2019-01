BC Royal I feiert Meisterschaft

Viernheim.Im Bowlingsport Badens waren mit der Badenliga Damen und Herren sowie der ersten und der zweiten Bezirksliga vier Spielklassen zu ihrem letzten Spieltag auf den Bahnen. Aus den Reihen des USC Viernheim befanden sich noch sieben Mannschaften im Wettbewerb. Aktiv waren in der Badenliga Damen die Eintracht Käfertal, in der Badenliga Herren das BC Team 89, die erste Mannschaft von BC Royal und BTT, in der ersten Bezirksliga das zweite Team von BC Royal und in der zweiten Bezirksliga die beiden Teams von BC Fireballs. Die Badenligen spielten in Viernheim, die Bezirksligen in Ludwigshafen.

Die Damen von Eintracht Käfertal gingen hoch motiviert auf die Bahnen und hofften auf einen Fehltritt des Tabellenführers von DBC Nova Mannheim, denn nur so hatten sie noch eine Chance auf die Meisterschaft. Sie erreichten mit 3587 Pins das höchste Pinergebnis, wurden mit vier erfolgreichen Begegnungen tagesbestes Team und besiegten den Tabellenführer, dennoch reichte es nur zur Vizemeisterschaft.

Eintracht Käfertal: Tanja Kowalski (932 Pins), Cornelia Süß (913), Daniela Di Nunzio (875) und Ingeborg Glück (867).

Dritten Tabellenplatz gesichert

Die Viernheimer Herren in der Badenliga hatten zuletzt keine Chance mehr in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen. Das BC Team 89 verlor mit dem vor wenigen Tagen verstorbenen Rainer Puisis seinen Spitzenspieler, der während der Saison nicht gleichwertig ersetzt werden konnte. Entsprechend motiviert wurde dann der letzte Spieltag absolviert, dessen Bilanz 9094 Pins, vier erfolgreiche Begegnunge, 16 Punkte aus Spielen nebst Bonus und der dritte Tabellenplatz sind.

BC Team 89: Sascha Birk (2005 Pins), Stefan Lurk (1885), Jens Griener (1847), Andreas Kowalski (1422/7 Spiele), Oliver Stamm (1295/7), Michael Betzold und Uwe Weßling (jeweils 320/2).

BC Royal II erzielte 19 Pins weniger als das BC Team, war jedoch in einer Begegnung erfolgreicher. In der Abschlusstabelle liegt BC Royal auf dem fünften Tabellenplatz. Mit dem Ergebnis von 2006 Pins stach Hans Peter Eberspach hervor.

BC Royal II: Peter Blaesing (1866 Pins), Thorsten Knoll und Bernd Frey (jeweils 1720), Uwe Kolbenschlag (1320/6 Spiele) und Robert Schroth (458/3).

Für die Mannschaft von BTT, die seit dem dritten Spieltag um den Klassenerhalt bangen musste, war der Abstieg bereits vorzeitig besiegelt. Trotzdem konnte zuletzt mit 8788 Pins sowie vier gewonnenen Begegnungen und 13 Punkten aus Spielen und Bonus das beste Ergebnis der Saison erzielt werden.

BTT: Nicolas Riesner (1876 Pins), Dominik Schmidt (1667/8 Spiele), Eric Schanze (1563/8), Patrick Keil (1540/8), Levin Breit (1408/8) und Tim Lindacher (734/4).

In Ludwigshafen schaffte BC Royal I am letzten Spieltag mit der Meisterschaft der ersten Bezirksliga die Krönung der Saison. Mit 4671 Pins, vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen reichten die erzielten 14 Punkte zum Titel, der dafür sorgte, dass sich der Verein nicht ohne Titelgewinn aus der Ligasaison verabschieden muss.

BC Royal I: Reiner Schippers (1317 Pins), Frank Michel (1219), Joachim Wenzke (1184), Hans-Jürgen Dürholt (725/5 Spiele) und Richard Gerards (226/2).

Die erste Mannschaft von BC Fireballs blieb mit den von ihr erzielten 4666 Pins, sechs erfolgreichen Spielen und 17 Punkten, hinter ihren eigenen Erwartungen zurück, verfehlte so den Aufstieg und verabschiedete sich mit dem dritten Tabellenplatz aus der Saison.

BC Fireballs I: Stefan Stubbe (1242 Pins), Marco Cornely (1176), Wolfgang Steinke (1152), Rouwen Weber (940/6 Spiele) und Herbert Hensler (156).

Die zweite Mannschaft von BC Fireballs konnte mit den von ihr erzielten 4014 Pins nur eine Begegnung erfolgreich für sich entscheiden und kassierte erstmals sechs Niederlagen. Das Team beendete die Saison in der zweiten Bezirksliga auf dem sechsten Tabellenplatz.

BC Fireballs II: Alexander Fromm (1032 Pins), Norbert Bergmann (723/5 Spiele), Michael Burkhart (669/4), Oliver Czaika (655/4), Frank Boscheinen (492/4) und David Burkhart (443/3). red

