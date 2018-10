BC Royal II verteidigt Tabellenspitze

Viernheim.Im Bowlingsport waren die Bundesligen und auf Landesebene die zwei Landes- und die zwei Bezirksligen zu ihrem zweiten Saisonstart auf den Bahnen. Die Bundesliga Damen, in ihr ist der USC Viernheim nur mit den Damen des BC Royal vertreten, mussten die Reise nach Wildau antreten. In Ludwigshafen spielte die erste Landesliga, in Pforzheim die zweite Landesliga, in Mannheim die erste Bezirksliga und in Viernheim die zweite Bezirksliga.

Alle neun Spiele verloren

Es gibt auch für die Bowling Bundesliga Bahnenverhältnisse, mit denen Spielerinnen nicht mehr zurechtkommen. Diese Situation erlebten am Wochenende die BC Royal Damen: Sie konnten in Wildau kein Mittel finden, erfolgreiches Bowling zu spielen. Die Folge war, dass sie in allen neun ausgetragenen Spielen erfolglos blieben und mit 6444 Pins das schlechteste Pinergebnis dieses Spieltages erzielten. Null Punkte aus Spielen und nur ein Punkt Bonus führten die Mannschaft an das Tabellenende. Es spielten: Nicole Blase (1656 Pins), Stefanie Oellien (1607), Karin Lischka (1592) und Martina Kolbenschlag (1589).

Das Team von Don Bosco Grün/Schwarz glänzte am vorangegangenen Spieltag noch mit der höchsten Pinzahl. An diesem Spieltag wurden mit 4525 Pins 218 weniger als zuletzt erzielt und das vorangegangene Resultat auf den Kopf gestellt. Trotz dieser Pinzahl konnten zwei Spiele gewonnen und fünf Punkte aus Spielen und Bonus verbucht werden. In der Tabelle reicht dieses Ergebnis, um auf dem sechsten Rang zu liegen. Für die Mannschaft von Don Bosco Grün/Schwarz spielten: Marcel Jung (1204 Pins), Matthias Gehring (1173), Michael Lauser (647/4 Spiele), Werner Gehring (628/4), Stefan Höhn (438/3) und Jürgen Pawel (435/3).

Das Team von BC Angels war aus dem ersten Spieltag bereits mit zwei gewonnenen Begegnungen hervorgegangen. Dieses Ergebnis konnte auch am zweiten Spieltag erzielt werden, allerdings mit einem Punkt Bonus weniger. Es blieb mit sechs Punkten aus Spielen und Bonus beim siebten Rang in der Tabelle. Es spielten: Andreas Schindler (1198 Pins), Andreas Preiser (1197), Thomas Jung (978), Gerd Kugler (858/6 Spiele) und Fritz Trump (150).

Das Team von BC Royal II konnte sich auch am zweiten Spieltag an der Tabellenspitze behaupten. Mit 4821 Pins wurde das zweitbeste Pinergebnis des Tages erzielt und erneut in sechs Begegnungen erfolgreich gespielt. Für BC Royal II spielten: Rainer Schippers (1330 Pins), Frank Michel (1036/6 Spiele), Hans Jürgen Dürholt (853/5), Joachim Wenzke (823/5) und Richard Gerards (779/4).

Zusammen 4744 Pins erspielt

In der zweiten Bezirksliga waren die BC Fireballs I aus dem ersten Spieltag mit 18 Punkten nach Pins als bestes Team hervorgegangen. In Viernheim konnte dieses Ergebnis nicht wiederholt werden. Mit 4744 Pins wurden vier Begegnungen erfolgreich gespielt, und die Pinzahl führte zu fünf Bonuspunkten, womit das Team auf den dritten Tabellenplatz zurückfiel. Für das Team BC Fireballs I spielten: Stefan Stubbe (1286 Pins), Rouwen Weber (1099/6 Spiele), Oliver Czaika (899/6), Wolfgang Steinke (777/5) und Michael Burkhardt (691/5).

Das Team BC Fireballs konnte sich mit 3958 Pins auf zwei Bonuspunkte verbessern und erneut über zwei Siege freuen, mit denen sie auf dem vorletzten Tabellenplatz blieben. Es spielten: Norbert Bergmann (1077 Pins), Herbert Hensler (1007), Patrick Braun (997) und Frank Boscheinen (877). red

