BC Royal wird Vizemeister

Viernheim.Der Bowlingsport auf badischer Landesebene hat am Wochenende die Ligasaison 2019/20 abgeschlossen. Die Damen und Herren der Badenliga, der Verbandsliga und der dritten Bezirksliga waren auf den Bahnen in der Region, um ihre Meister sowie Auf- und Absteiger zu ermitteln.

Die Damen von Eintracht Käfertal standen nach drei Spieltagen als Favorit an der Tabellenspitze der Badenliga. Im Verlauf der Saison verloren sie allerdings ihre Konstanz und fielen acht Punkte hinter den neuen Tabellenführer auf Rang drei. An die Meisterschaft war danach nicht mehr zu denken. Auf den Bahnen in Mannheim verteidigten die BC Orion Damen den zuvor errungenen ersten Tabellenplatz. Die Eintracht Damen erreichten 4695 Pins, mit denen sie vier Spiele gewannen und Vizemeister wurden.

BC Royal erzielte 4589 Pins und siegte in fünf Begegnungen. Ihnen blieb damit der vierte Tabellenplatz erhalten. Die Don Bosco GS Damen punkteten mit 4116 Pins in zwei Spielen und blieben damit am Tabellenende.

Eintracht Käfertal: Cornelia Süß, Heike Parthenschlager, Daniela di Nunzio und Tanja Kowalski. BC Royal: Sabine Kunde, Nicole Thüry, Brigitte Gärtner und Laura Bahm. Don Bosco GS: Ute Sarcander, Elisabeth Danter, Petra Rödel, Denise Rohr und Dagmar Schmand.

Die Herren von BC Royal 1 hatten sich am vorangegangenen Spieltag wieder auf den zweiten Tabellenplatz der Badenliga gespielt, lagen jedoch fünf Punkte hinter dem Ersten. Dieser Rückstand war schwer aufzuholen. Der Tabellenführer Sparta Mannheim gab sich keine Blöße und sicherte sich die Meisterschaft. Die Viernheimer waren mit 5523 Pins erneut zweitbeste Mannschaft nach Pins, aber nur in vier Spielen erfolgreich und verteidigte somit den Titel des Vizemeisters.

BC Royal: Thorsten Knoll, Peter Blaesing, Sascha Birk, Hans Peter Eberspach, Robert Schroth und Bernd Frey.

In der Verbandsliga hatte die Mannschaft von BTT als Tabellenerster zuletzt einen Großteil ihres Vorsprungs auf die Verfolger verspielt.

Sie musste am letzten Spieltag in Ludwigshafen konzentriert zu Werke gehen um ihr Ziel, die Meisterschaft und Wiederaufstieg in die Badenliga zu verwirklichen. Die Spieler erzielten mit 5472 Pins das höchste Ergebnis, gewannen alle Spiele und realisierten ihre Vorsätze.

BC Phoenix und AS hatten sich durch eine Schwächephase zuletzt in die Abstiegszone gespielt. BC Phoenix konnte sich mit 5160 Pins und drei erfolgreichen Begegnungen den Klassenerhalt sichern, während AS mit 4967 Pins mit ebenfalls drei Erfolgen den Abstieg besiegelte. BTT 1: Patrick Keil, Stefan Wallner, Dominik Schmidt und Nicolas Riesner. BC Phoenix: David Brittner, Frank Goerke , Oliver Herrscher und Stefan Fackel-Kretz. AS: Daniel und Bastian Busalt, Jür-gen Wacker und Klaus Neckermann.

In der dritten Bezirksliga machte die zweite Mannschaft von BTT mit 3380 Pins und fünf gewonnenen Spielen den Siegeszug und zweiten Aufstieg perfekt. Don Bosco GS 2 mit 3195 Pins und zwei gewonnenen Begegnungen belegte Platz drei vor BC Fireballs 2, die mit 3233 Pins drei Spiele erfolgreich gewinnen konnten.

BTT 2: Hans-Peter Keil, Peter Fehr, Bernhard Kemmer und Michael Betzold. Don Bosco GS: Volker Manke, Carsten Littek, Stefan Höhn und Thomas Ehrhardt. BC Fireballs 2: Otto Müller, Frank Boscheinen, Patrick Braun, Norbert Bergmann und Stefan Stubbe. red

