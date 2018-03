Anzeige

VIERNHEIM.Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) hat mittlerweile alle Hausbesitzer und Mieter per Schreiben und Broschüren über den Wechsel bei der Müllabfuhr informiert. Zum 1. Juli übernimmt der Verband die Leerung der Abfallbehälter in Viernheim. Nun steht der Versand der sogenannten Bedarfsabfragen an: Welche Behälter werden benötigt, wer soll den Gebührenbescheid bekommen? Diese Bedarfsabfragen werden an Hauseigentümer oder Hausverwaltungen verschickt. Für den Fall, dass es in einem Anwesen mehrere Eigentümer gibt, wurde vom ZAKB einer von ihnen als Vertreter für die Eigentümergemeinschaft eingesetzt – möglichst jemand, der in dieser Immobilie wohnt, erklärte Projektleiter Jonas Thiede auf Anfrage. Der Behälterbedarf und die Adresse für die Bescheide sollte dann mit allen weiteren Eigentümern oder Mietern der jeweiligen Immobilie abgestimmt und zurückgemeldet werden. Diese Frist endet am 29. März.

Der ZAKB lädt für Freitag, 16. März, in den Ratssaal ein. Dort stehen an mehreren Infoständen Mitarbeiter den Bürgern von 15 bis 19 Uhr für Fragen rund um die Abfallentsorgung und zur Bedarfsabfrage zur Verfügung. red/bur