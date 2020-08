Beeindruckende Bestleistung

Viernheim.Leichtathlet Raphael Bottas vom TSV Amicitia Viernheim hat beim Sommersportfest der MTG Mannheim seine persönliche Bestleistung im Weitsprung um 55 Zentimeter gesteigert. Damit gewann er den Wettbewerb der männlichen Jugend M14. Und auch in seinem ersten 100-Meter-Lauf zeigte der Landeskaderathlet sein Talent.

Mit einem Sprung auf 5,33 Meter im ersten Versuch war Bottas alte Bestleistung von 4,98 Metern schnell Geschichte. Im letzten Durchgang steigerte er sich sogar auf 5,53 Meter und gewann überlegen. Damit belegt der Mehrkämpfer aktuell Platz 33 in der Deutschen Bestenliste der M14. Zudem stand für Bottas im Stadion der MTG Mannheim eine Premiere an. In seinem ersten Start über 100 Meter schlug er sich bei leichtem Gegenwind ausgesprochen gut. 12,68 Sekunden bedeuteten Platz zwei an diesem Tag.

Gegenwind auf der Zielgeraden

Elias Maurer, der auch dem hessischen Kader angehört, feierte ebenso einen Sieg. Der Sprinter zeigte über die 100 Meter der männlichen Jugend U18 einen guten Lauf und gewann in 11,43 Sekunden. Für die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften muss Elias Maurer sich allerdings auf 11,30 Sekunden verbessern. Bei den hessischen Meisterschaften hat er dazu die letzte Chance. Über 200 Meter hatte Maurer die Norm von 23 Sekunden bereits unterboten. In Mannheim blieb er über diese Strecke jedoch unter seinen Möglichkeiten und hatte mit dem Gegenwind auf der Zielgeraden zu kämpfen. Er überquerte nach 23,43 Sekunden als Zweiter die Ziellinie und blieb fast sechs Zehntel über seiner Bestzeit. Auch Noham Abraham Kibrom startete über die 100 Meter der männlichen Jugend U18. In 12,70 Sekunden blieb er zum ersten Mal unter 13 Sekunden und belegte den fünften Rang. Darüber hinaus vertraten Marlene Schinagl und Sila Sönmezcicek den TSV Amicitia. Schinagl gewann den 100-Meter-Lauf in 13,85 Sekunden gegen die Konkurrenz der W15.

Sönmezcicek siegte in der weiblichen Jugend U18 in 12,71 Sekunden. Damit lief sie im Bereich ihrer persönlichen Bestleistung. Im Ziel gab es dann jedoch eine Schrecksekunde. Sönmezcicek stürzte und zog sich mehrere Schürfwunden an der Hüfte, dem Ellenbogen und am Knie zu. Dadurch ist noch nicht sicher, ob sie an den hessischen Titelkämpfen teilnehmen kann. Als neunte der Meldeliste hätte sie in Gelnhausen gute Chancen auf eine Endlaufteilnahme. cm

